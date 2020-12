Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Raub mit Schusswaffe gesucht

VerdenVerden (ots)

Bereits am späten Freitagnachmittag kam es gegen 17:05 Uhr zu einem schweren Raub an der Einmündung Mainstraße/Oderplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach ein derzeit unbekannter Mann ein älteres Ehepaar an und bewegte diese somit zum Anhalten. Im Anschluss zog der Tatverdächtige eine Schusswaffe und forderte das Ehepaar auf, ihm das Portemonnaie auszuhändigen. Der Unbekannte gelangte hierdurch in den Besitz von Bargeld. Nach derzeitigen Ermittlungen flüchtete er anschließend unerkannt vom Tatort die Mainstraße entlang in Richtung der Straße "Maulhoop". Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffend des Tatverdächtigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Unbekannte ca. 30 Jahre alt sowie "groß" und schlank sein. Er war insgesamt dunkel gekleidet, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine Schirmmütze.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231/806-0 bei der Polizei in Verden zu melden.

Die Polizei empfiehlt Personen, die Opfer einer Straftat werden, sich den Handlungsverlauf und mögliche Details gut einzuprägen und umgehend die Polizei zu verständigen.

Weitere Hinweise und Tipps sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/ zu finden.

