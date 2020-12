Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Katalysatoren - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Landkreis Verden sowie BremenLandkreis Verden sowie Bremen (ots)

Achim. Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Polizei Achim drei Männer festgenommen, die verdächtig sind, Katalysatoren von im Stadtgebiet geparkten Autos demontiert und gestohlen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Männer gegen 1:30 Uhr morgens an der Leipziger Straße wahrgenommen und der Polizei gemeldet, weil sie sich an hier geparkten Pkw zu schaffen machten. Die Beamten stoppten daraufhin den vom Zeugen beschriebenen BMW der Tatverdächtigen kurze Zeit später unweit vom Tatort. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Männer (17, 25 und 31 Jahre alt) drei gestohlene Katalysatoren im Auto transportierten. Neben dem Diebesgut fanden die Beamten zudem mutmaßliches Tatwerkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die drei Tatverdächtigen, allesamt wohnhaft im Bereich Delmenhorst und Ganderkesee, vorläufig festgenommen. Am Freitag wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin die drei Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die Ermittlungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei Achim überprüft unter anderem, für welche weiteren Taten die Männer verantwortlich sind. Einer der Tatverdächtigen hat bereits eingeräumt, dass er nicht nur in Achim, sondern schon zuvor auch in Bremen, Delmenhorst, Hannover und Oldenburg Katalysatoren entwendet habe. Daher hoffen die Ermittler nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, denen das Tatfahrzeug, ein schwarzer BMW der 7er-Baureihe mit Delmenhorster Kennzeichen (DEL), bereits in der Vergangenheit in verdächtiger Weise aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell