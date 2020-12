POL-VER: ++ Autoteile demontiert ++ Salzsäure illegal entsorgt ++ Metalldiebstahl - Ermittlungen gegen drei Männer ++ Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Autoteile demontiert

Verden. Am Brunnenweg haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag Teile eines BMW entwendet. Sie demontierten die Außenspiegel sowie die vorderen und hinteren Abstandssensoren des Pkw, der am Straßenrand geparkt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Salzsäure illegal entsorgt

Verden/Dauelsen. In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter vier Kanister, gefüllt mit je 25 Liter Salzsäure, illegal auf dem Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Verden-Nord abgestellt. Die Kanister mussten durch eine Fachfirma gesichert und nach dem Entnehmen von Proben fachgerecht entsorgt werden. Die Polizei Verden hat ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Metalldiebstahl - Ermittlungen gegen drei Männer

Thedinghausen. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen Kleintransporter. Im Fahrzeug stellten die Beamten eine große Menge Kupferschrott fest. Die Angaben der Männer zur Herkunft der Wertstoffe erschienen nicht sehr schlüssig, woraufhin das Metall vorsorglich sichergestellt wurde. Ermittlungen des Polizeikommissariats Achim haben mittlerweile ergeben, dass der Schrott tatsächlich vom Gelände eines Recyclingunternehmens in Dibbersen entwendet worden waren. Die Ermittlungen gegen das Trio wegen schweren Diebstahls dauern an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Osterholz-Scharmbeck. Auf der B74 haben Beamte am Donnerstag gegen 20 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 52-Jährige mit über 1 Promille erheblich alkoholisiert war, woraufhin die Polizisten die Weiterfahrt untersagten, eine Blutentnahme veranlassten und den Führerschein des Mannes sicherstellten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

