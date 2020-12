POL-VER: ++ Beim Einkaufen: Taschendieb erlangt Geldbörse ++ Wellblechhalle fängt Feuer ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Beim Einkaufen: Taschendieb erlangt Geldbörse

Ritterhude. Erneut hat ein Taschendieb in einem Verbrauchermarkt zugeschlagen. In einem Discounter an der Riesstraße wurde am Donnerstagvormittag eine 57-jährige Kundin bestohlen. Der unbekannte Dieb griff unbemerkt in die umgehängte und verschlossene Handtasche der Frau und gelangte so an die Geldbörse, in der sich Bargeld, Papiere und EC-Karte befanden. Mit der Beute flüchtete der Langfinger unerkannt. Die Polizei rät dringend dazu, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Wellblechhalle fängt Feuer

Schwanewede. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Lehmhorst fing am Donnerstag gegen 10:30 Uhr eine Wellblechhalle, die als Strohlager diente, aus unbekannten Gründen Feuer. Die alarmierte Feuerwehr löschte die brennenden Strohrundballen in der Halle letztlich ab. Das Gebäude wurde zerstört, außerdem wurde ein Traktor durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Polizeikommissariat Osterholz.

