Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Vereidigung von Dienstanfängern unter Corona-Bedingungen

Eutin (ots)

Zu Beginn ihrer Ausbildung werden 401 junge Polizistinnen und Polizisten vereidigt. Nach der Begrüßung durch die Leiterin der PD AFB Maren Freyher spricht der Landespolizeidirektor Michael Wilksen ein Grußwort. Die Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack wird die Vereidigung der Anwärterinnen und Anwärter durchführen. Diese haben zum 03. Februar 2020 und zum 03. August 2020 ihre Ausbildung/ ihr Studium begonnen. Die Veranstaltung findet am 20.09.2020 ab 11.00 Uhr in der Aco Messehalle, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf statt. Die Damen und Herren Medienvertreter sind zur Teilnahme an dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Um Anmeldung bis zum 18.09.2020, 13 Uhr wird gebeten. Beachten Sie bitte, dass diese Veranstaltung unter besonderen Hygienebedingungen stattfinden muss. Nur symptomfreie Personen sind zur Teilnahme zugelassen.

