Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Ernennungsakt des gehobenen Dienstes

Eutin (ots)

220 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben ihr Studium beendet. 196 werden zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt, weitere 24 Kolleginnen und Kollegen steigen vom mittleren in den gehobenen Dienst auf und erhalten ihre Urkunde. Der Anteil der Beamten, die zur Kriminalpolizei gehören, liegt bei 87, und 2 Kolleg*innen gehören der Wasserschutzpolizei an. Die Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Frau Dr. Sütterlin-Waack wird im Beisein des Landespolizeidirektors Michael Wilksen und des stellvertretenden Leiters der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei Ralph Garschke die Ehrung der Jahrgangsbesten vornehmen. Aufgrund der Hygienebestimmungen wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung erstmalig in Eutin und im wesentlich kleineren Rahmen statt. Angehörige der Absolventen sind nicht dabei, auch die Leiter der Polizeibehörden des polizeilichen Einzeldienstes werden nicht anwesend sein.

Die Damen und Herren Medienvertreter sind zur Teilnahme an diesem Ernennungsakt herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter den u.a. Kontaktdaten bis zum 02.07.2020, 15 Uhr, wird gebeten. Beachten Sie bitte die geltenden Hygienebestimmungen. Nur symptomfreie Personen sind zur Teilnahme zugelassen.

