Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtaschen-Raub

IserlohnIserlohn (ots)

Am Samstag wurde an der Inselstraße eine 42-jährige Frau überfallen. Sie ging gegen 16 Uhr mit ihrer 15-jährigen Tochter über den Fußweg zum Poth. Als die Frauen schon fast oben am Poth waren, versuchte plötzlich ein Unbekannter die Handtasche wegzureißen. Die Frau hielt ihre Tasche jedoch fest und stürzte deshalb. Der Täter schleifte die Frau mehrere Stufen die Treppe hinunter, bis sein Opfer losließ, und flüchtete in Richtung Fritz-Kühn-Platz. Die Tochter schrie sehr laut und machte zwei Zeugen auf sich aufmerksam. Einer der Männer konnte dem flüchtenden Täter die Handtasche wieder entreißen. Die 42-jährige Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Der Täter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Regenjacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

