Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Baustelle

IserlohnIserlohn (ots)

Unbekannte hebelten zwischen 19.11. und 23.11. "In der Läger" einen Baucontainer auf. Hieraus verschwanden 14 Zollstöcke und drei Getränke-Dosen. Die Täter versuchten es erfolglos an einem weiteren Container. Sie richteten Sachschaden an und verschwanden unerkannt. Aus einem Werkzeuglagerraum am Saatweg verschwanden im gleichen Tatzeitraum diverse Gartengeräte. Darunter Kettensäge und Rasenmäher.

In der Kluse, Höhe Webergang, ist ein schwarzes 28 Zoll "McKenzie" Trekkingrad verschwunden. Diebe nahmen es samt des Schlosses in der Nacht auf Montag mit.

Eine Seniorin (84) wurde gestern, zwischen 14.38 und 16 Uhr, Opfer von Taschendieben. Sie hielt sich in einem Textilgeschäft "Am Alten Rathausplatz" auf und ging anschließend zur Friedrichstraße. In einem dortigen Geschäft bemerkte sie den Verlust ihrer Geldbörse. Als darauf sofort ihre Debitkarte sperren lassen wollte, informierte sie ihre Bank darüber, dass Unbekannte bereits mehrere tausend Euro abgehoben hätten. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen bislang nicht vor.

