Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter Dieb erkundet Firmengelände

MendenMenden (ots)

Ein bisher unbekannter Täter streifte Montag, gegen 4.30 Uhr, über ein Gelände an der Werler Straße, das von diversen Firmen als Abstellfläche genutzt wird. Der Unbekannte wurde dabei videografiert, wie er an mehreren Fahrzeugen versuchte die Türen zu öffnen. An einem Fahrzeug montierte er das Kennzeichen ab, ließ es jedoch zurück. Warum ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls.

