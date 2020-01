Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Staukästen an Lkw aufgebrochen/Spanngurte und Schlösser entwendet

Gandesbergen (ots)

(opp) In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurden am Lehmweg in Gandesbergen die außenliegenden Staukästen zweier abgestellten Lkw aufgebrochen und daraus Spanngurte sowie dafür vorgesehene Schlösser entwendet. Das Diebesgut hat nach Angaben des Geschädigten einen Wert von ungefähr 300,- Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte an das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 wenden.

