Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in ein Einfamilienhaus ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Fehlende Versicherung bei einem E-Scooter

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schwanewede. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag kam es im Räumlandweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die derzeit unbekannten Täter schmissen mit einem Stein eine Glastür des Hauses ein und gelangten somit in das Gebäude. Ob der oder die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist bisher nicht bekannt.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04209/918650 bei der Polizeistation Schwanewede oder unter 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagnachmittag führte die Polizei im Hördorfer Weg eine Kontrolle bei einem 38-jährigen Rollerfahrer durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stimmten die individuelle Fahrzeugidentifikationsnummer nicht mit dem Versicherungskennzeichen überein. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch zu den Unstimmigkeiten zwischen dem Kennzeichen und der Fahrzeugidentifikationsnummer finden derzeit Ermittlungen statt.

Fehlende Versicherung bei einem E-Scooter

Schwanewede. Am Sonntagmittag kontrollierte die Polizei einen Jugendlichen auf einem Elektrokleinstfahrzeug. Der Jugendliche war auf dem sog. E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Eltern wurden über Fahrt unterrichtet. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Neben einer Versicherung müssen Elektrokleinstfahrzeuge über zwei voneinander unabhängige Bremsen, eine funktionstüchtige Beleuchtung analog zum Fahrrad sowie eine Klingel verfügen. Außerdem gelten für E-Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters beträgt 14 Jahre.

