POL-WE: Falsche Handwerker unterwegs ++ Opel Corsa zerkratzt ++ Opel Corsa zerkratzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Falsche Handwerker unterwegs ++ Opel Corsa zerkratzt

FriedbergFriedberg (ots)

Karben-Kloppenheim: Falsche Handwerker unterwegs

Falsche Handwerker verschafften sich am Donnerstag (29.10.2020) Zugang zur Wohnung eines 92-Jährigen. Gegen 12:00 Uhr klingelte es an der Haustür des Einfamilienhauses in der Straße "Am Sauerborn". Ein Mann stellte sich als Handwerker vor. Er müsse nach dem Wasseranschluss schauen. Der angebliche Handwerker lenkte den Senior in der Wohnung ab. Dies nutzte wahrscheinlich ein Komplize aus und gelangte in das Haus. Im Obergeschoss versuchte der zweite Unbekannte eine Wohnungstür aufzuhebeln. Da die Tür den Einbruchsversuchen offensichtlich standhielt, schlug der Komplize einen Glaseinsatz in der Wohnungstür ein. Vermutlich ließ er danach von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Falsche Handwerker hatte eine kräftige Statur und schwarze Haare. Er trug Arbeiterklamotten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Bei wem klingelten die Trickdiebe eventuell ebenfalls? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Karben-Kleinkarben: Opel Corsa zerkratzt

Zwischen Mittwoch (28.10.2020)und Donnerstag (29.10.2020) machten sich unbekannte Vandalen an einem anthrazitfarbenen Opel zu schaffen. Der Corsa parkte in der Straße "Am Sand". Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 16:10 Uhr zerkratzen die Unbekannten die gesamte Fahrerseite des dunklen Corsa. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Bad Vilbel: Unfallfahrer flüchtet

Am Donnerstag (29.10.2020) fuhr eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Friedberger Straße in Dortelweil südlich in den Kreisverkehr Friedberger Straße / Konrad-Adenauer-Allee / Stadastraße ein. Ein Unbekannter fuhr mit seinem weißen Auto aus der Konrad-Adenauer-Allee ebenfalls in den Kreisverkehr. Offenbar übersah der Autofahrer die vorfahrtsberechtigte 27-jährige in ihrem roten 206 und krachte in die Fahrzeugseite vorne rechts. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursachter nachzukommen. Der Schaden an dem roten Peugeot beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

