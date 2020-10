POL-WE: Unbekannte zerkratzen Audi ++ Einbrüche in Bad Nauheim, Büdingen, Nidda und Florstadt ++ Mountainbike Cube Reaction gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Karben-Kleinkarben: Unbekannte zerkratzen Audi

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag (24.10.2020) und Sonntag (25.10.2020), machten sich Unbekannte an einem Audi in der Robert-Koch-Straße zu schaffen. Zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr zerkratzten die Vandalen die linke Fahrzeugseite des schwarzen A4. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Einbrüche in Bad Nauheim, Büdingen, Nidda und Florstadt

Bad Nauheim:

Ein Elektro-Fahrrad des Herstellers Scott stahlen unbekannte Diebe zwischen Mittwoch (21.10.2020), 19:00 Uhr und dem darauffolgenden Mittwoch (28.10.2020), 15:00 Uhr. Dazu brachen die dreisten Unbekannten in einen Kellerraum des Mehrfamilienhauses in der Wisselsheimer Straße ein. Das gestohlene braun-orange Pedelec vom Typ Strike eRide 720 hat einen Wert von 3.300 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Büdingen-Düdelsheim:

Zwischen 05:30 Uhr und 18:15 Uhr, am Mittwoch (28.10.2020), stiegen unbekannte Diebe auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße. Die Unbekannten kletterten offenbar auf den drei Meter hohen Balkon und hebelten ein Fenster auf. Die Dreisten stiegen in die Wohnung ein. Nach derzeitigem Stand flüchteten die Diebe ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Nidda:

Gestern Abend (28.10.2020) brachen dreiste Diebe in eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu der Wohnung und stahlen einen Laptop. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Florstadt-Niederflorstadt:

Über ein Kellerfenster drangen dreiste Diebe gestern Abend (28.10.2020) in eine Wohnung in der Schloßwiesenstraße ein. Zwischen 18:50 Uhr und 19:41 Uhr durchwühlten die Unbekannten alles Räume und Schränke der Wohnung. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg- Mountainbike Cube Reaction gestohlen

Aus der Tiefgarage eines Betriebsgeländes in der Hanuer Straße stahlen Unbekannte ein schwarzes Mountainbike. Zischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr am vergangenen Dienstag (27.10.1010) griffen sich die Diebe das Bike der Marke Cube und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 1.300 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

