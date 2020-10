Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradtank verkratzt; Kellereinbruch - E-Bikes gestohlen; E-Klasse Daimler aufgebrochen - Keine Beute; Richtige Reaktion; Unfallflucht in der Basaltstraße - 5000 Euro Schaden

Friedberg (ots)

Bad Nauheim - Motorradtank verkratzt

Der Marktplatz in Bad Nauheim war Tatort einer Sachbeschädigung an einer schwarzen Triumph Scrambler. Durch mutwilliges Verkratzen des Tanks entstand dem Besitzer des Motorrads ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen zur Tatzeit am Freitag, 23. Oktober, zwischen 19.30 und 21 Uhr. Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Bad Nauheim - Kellereinbruch - E-Bikes gestohlen

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wisselsheimer Straße stahlen Diebe zwei E-Bikes im Gesamtwert von fast 4800 Euro. Die Kriminalpolizei Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 10 Uhr am Sonntag und 16.15 Uhr am Montag, 26. Oktober am Tatort oder in unmittelbarer Nähe entsprechende Beobachtungen gemacht? Wo sind die beiden Fahrräder? Es handelt sich um zwei Cube Reaction Hybrid Pro 500. Ein Fahrrad ist grau, das andere hat laut Hersteller die Farbbezeichnung pinetree orange. Kripo Friedberg, Tel. 06031 6010.

Ober-Rosbach - E-Klasse Daimler aufgebrochen - Keine Beute

Um ins Auto zu kommen, zerstörte der Täter kurzerhand ein Fenster. Das Auto war offensichtlich durchwühlt und somit durchsucht. Nach erster Prüfung des Besitzers fehlt nichts. Der Sachschaden beträgt jedoch mehrere Hundert Euro. Der weiße E-Klasse Daimler parkte zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Sonntag und 08.45 Uhr am Montag, 26. Oktober in der Straße Weiherwiesen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Butzbach - Richtige Reaktion

Gleich mehrere Anrufer aus Nieder-Weisel reagierten am Montag, 26. Oktober genau richtig und riefen die Polizei. Den Mitteilern kam das Verhalten von zwei Personen merkwürdig vor, die von Haus zu Haus gingen und Werbung für einen Mobilfunkanbieter betrieben. Dank der schnellen Reaktion dieser Bürgerinnen und Bürger überprüfte die Polizei die beiden Männer und stellte die Identitäten fest. "Unter dem Strich hatten die Männer sich bis zur Zeit der Kontrolle nicht strafbar gemacht und die Ermittlungen, ob sie tatsächlich im Auftrag des Mobilfunkanbieters unterwegs waren dauern noch an. Trotzdem haben die Anrufer genau richtig reagiert. Wenn einem etwas auffällt, sollte man handeln. Wenn sich herausstellt, dass doch keine Straftat vorliegt, dann ist das definitiv besser als andersrum."

Nieder-Florstadt - Unfallflucht in der Basaltstraße - 5000 Euro Schaden

Die Anstoßstelle war nach dem Schadensbild hinten links. Die Kofferraumklappe ist verzogen, die Stoßstange und die linke Beleuchtungseinheit sind beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro. Der betroffene rote Mercedes-Benz stand zur Unfallzeit zwischen 16.45 Uhr am Sonntag und 05.20 Uhr am Montag, 26. Oktober am rechten Fahrbahnrand in der Basaltstraße, gegenüber einem Wohnhaus mit der postalischen Anschrift Wickstädter Straße 53. Nach der Kollision fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ohne einen Zettel zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Wer hat den Unfall gesehen oder entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein weg- oder weiterfahrendes Auto gesehen? Wer kann Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Wo steht seit spätestens Montagmorgen ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug mit eventuell roter Fremdfarbe an der Schadensstelle? Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell