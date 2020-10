Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Ford Lincoln in Brand gesetzt ++ mehrfach bei Unfall überschlagen ++ Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Friedberg (ots)

Butzbach: Trunkenheit im Straßenverkehr

1,39 Promille zeigte der Atemalkoholtest den Butzbacher Polizisten am Sonntag (25.10.2020), um 02:00 Uhr, bei einem 20-jährigen Opel-Astrafahrer durchführten. Die Beamten hielten den aus Gladenbach stammenden Mann im "Roter Lohweg" an. Der 20-Jährige musste mit zu Wache. Dort nahm ein Arzt dem Gladenbacher Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Eine Stunde früher, um 00:57 Uhr am Sonntag (25.10.2020) erwischte es einen 34-Jährigen aus Butzbach. Der Butzbacher war mit seinem VW Transporter im Küchengartenweg unterwegs, als die Polizisten ihn kontrollierten. Bei ihm zeigte der Atemalkoholtest 1,64 Promille. Für den 34-Jährigen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Niddatal-Assenheim: Ford Lincoln in Brand gesetzt

Unbekannte zündeten am Sonntag (25.10.2020), um 02:02 Uhr einen weißen Ford an. Das Lincoln Town Car parkte in der Wintersteinstraße. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Brand und informierte die Feuerwehr. Diese rückten zügig an, brachten den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem jungen Pärchen. Offensichtlich hörten sie einen Knall und störten den Feuerteufel bei seiner Tat. Die beiden Personen werden dringendst gebeten sich bei der Polizei zu melden. Wer hat Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wintersteinstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Nidda - mehrfach bei Unfall überschlagen

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Freitag (23.10.2020) auf der Landesstraße 3138 von Nidda-Harb in Richtung Nidda-Ulfa. In Höhe der Abfahrt Rabertshausen verlor der offenbar stark alkoholisierte Benz-Fahrer, um 22:25 Uhr, die Kontrolle über seinen C200 und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes überschlug sich mehrfach. Der aus einem Hungener Ortsteil stammende Fahrer befreite sich selbst auf dem völlig demolierten Benz. Mit einer Kiefer-Fraktur wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,82 Promille. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Altenstadt - Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Zwischen Freitag (23.10.2020), 22:00 Uhr und Samstag (24.10.2020), 09:30 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Mauer". Die Unbekannten brachen die Kellerräume auf und stahlen neben einem Bohrhammer, einer Bohrmaschine und einem Koffer, noch diverse Modellbau-Ersatzzeile für Modellflugzeuge. Der Schaden wird mit 1.848 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

