Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe lassen Europaletten mitgehen ++ Schrottdiebe unterwegs ++ Malteserfahrzeug mit Stein beworfen ++ Hakenkreuze in Bushaltestelle geritzt ++ Lenkrad und Navi aus BMW gestohlen

Friedberg (ots)

Butzbach: Diebe lassen Europaletten mitgehen

Rund 30 Europaletten stahlen unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag (20.10.2020) auf Mittwoch (21.10.2020) aus einem Hinterhof in der Philipp-Reis-Straße. Zwischen 20:30 Uhr und 07:30 Uhr begaben sich die dreisten Diebe auf den Hof und brachen eine Stahlkette auf, die die Paletten sicherte. Der Schaden wird mit 490 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Büdingen-Eckartshausen: Schrottdiebe unterwegs

Am Mittwoch (21.10.2020) zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf einen Hof in der Burggasse und stahlen dort mehrere Gegenstände. Neben einem Brenner und einer Wasserpumpe, griffen sich die Diebe zwei Heizungskessel. Der Schaden soll sich auf 580 Euro belaufen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Männern, die gebrochen Deutsch sprachen und einen weißen Transporter mit FD-Kennzeichen (Landkreis Fulda) fuhren. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Büdingen - Malteserfahrzeug mit Stein beworfen

Bei einem Einsatz eines Malteserfahrzeugs gestern Abend (21.10.2020), um 23:50 Uhr, in der Orleshäuser Straße warf ein Unbekannter einen Stein gegen den Rettungswagen und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Vilbel - Mountainbike an Schule geklaut

Langfinger stahlen gestern Vormittag (21.10.2020), zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr ein schwarz-gelbes Mountainbike. Das Fahrrad der Marke "Cube" war mit einem Schloss gesichert. Die dreisten Diebe stahlen das Bike aus einem Fahrradständer am Schulhof in der Saalburgstraße. Der Schaden beläuft sich auf 430 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Bad Vilbel-Gronau -Hakenkreuze in Bushaltestelle geritzt

Irgendwann, zwischen Mittwoch (07.10.2020) und Freitag (16.10.2020), 10:00 Uhr ritzten Unbekannte insgesamt zehn Hakenkreuze in die Glaselemente einer Bushaltestelle in der Vilbeler Straße. Der Schaden wird mit 6.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Bad Vilbel - Lenkrad und Navi aus BMW gestohlen

Dreiste Diebe machten sich an einem roten BMW M235i zu schaffen. Am Mittwoch (21.10.2020) brachen sie den M235i im Samlandweg auf und stahlen das Lenkrad, sowie das Navigationssystem inklusive der Steuereinheit. Der Schaden wird mir 10.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr zuschlugen erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

