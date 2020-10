Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schüsse auf Fenster ++ Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt ++ Mähroboter beschädigt

Friedberg (ots)

Nidda- Schüsse auf Fenster

Irgendwann, zwischen dem 01.10.2020 und dem 16.10.2020, beschädigten Unbekannte zwei Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Zur Köhlermühle". Die Unbekannten schossen, offenbar mit einem Luftgewehr, auf die Scheiben in dem unbewohnten Haus. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Altenstadt- Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Mit einer leichten Verletzung brachten Rettungskräfte, gestern Abend (22.10.2020), um 18:07 Uhr, einen 78-jährigen Fahrradfahrer in ein Krankenhaus. Der 78-Jährige fuhr mit seinem Rad die Kreisstraße 237 aus Richtung Lindheim kommend in Richtung Heegheim. Eine 61-jährige VW-Fahrerin fuhr von Glauberg kommend in Richung Heegheim. Im Einmündungbereich wollte die 61-Jährige mit ihrem grauen VW Touran nach links abbiegen und übersah den heranfahrenden Radfahrer. Der 78-Jährige machte noch eine Ausweichbewegung, krachte jedoch in den Touran. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Bad Vilbel - Mähroboter beschädigt

In der Nacht von Samstag (17.10.2020) auf Sonntag (18.10.2020) betraten Unbekannte das Sportplatzgelände in der Straße "Am Sportfeld". Sie beschädigten einen Mähroboter der Marke Husquana. Der Schaden beläuft sich auf 4.483 Euro. Die Bad Vilbeler Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportplatzes aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

