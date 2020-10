Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verlorene Bierkästen sorgen für Sperrung der Autobahnauffahrt

Bad Nauheim -

Seit heute Morgen (Dienstag, 27. Oktober) um etwa 09.40 Uhr ist an der Anschlussstelle Bad Nauheim die Auffahrt auf die Autobahn nach Kassel gesperrt. Grund sind mindestens 50 Kästen Bier, die ein Lastwagen in der Auffahrt verloren hat. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich eine Seitenwand geöffnet, was zur Teilentleerung des Lastwagens beim Durchfahren der Kurve führte. Für die notwendigen Aufräum- und Umladungsarbeiten war die Vollsperrung der Auffahrt erforderlich. Die Polizei veranlasste die notwendigen Rundfunkwarnmeldungen und leitete ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis in den Nachmittag an.

Zusatz: Ein Bild des Lasters mit der verlorenen Ladung ist dieser Meldung unter www.polizeipresse.de angehängt.

