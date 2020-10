Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geparktes Auto touchiert und weggefahren

Hildesheim (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder Rangieren verursachte in Alfeld ein Autofahrer am Mittwoch den 21.10.2020 auf den Parkplätzen des Modehauses Magnus einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro und flüchtete danach vom Unfallort.

Die 59-Jährige Besitzerin parkte ihren blauen VW Golf gegen 14:30 Uhr in einer Parkbucht zum Perkwall vor dem Modehaus. Als sie gegen 14:50 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam bemerkte sie einen frischen Schaden in dem linken Bereich der hinteren Stoßstange. Während ihrer Abwesenheit war offensichtlich jemand gegen das Auto gefahren. Anstatt jedoch der Polizei den Unfall zu melden, entfernte sich die Person mit ihrem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne der gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um ein blaues, größeres Fahrzeug, eventuell ein SUV, handeln. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Auto gehen an das Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

