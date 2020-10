Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Wehrstedt: (fis) Am Dienstag, den 20.10.2020, ist es auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Ahnepaule in Wehrstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerkannt. Eine 41jährige Bad Salzdetfurtherin parkte ihren VW Golf gegen 16:45 Uhr auf dem dortigen Parkplatz und bemerkte bei ihrer Rückkehr gegen 17 Uhr, dass ihr Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt war. Die Schadenshöhe wird auf 250 EUR geschätzt. Der oder die Verursacher/in war nicht vor Ort. Es ist zu vermuten, dass der geparkte Pkw von einem anderen ein- oder ausparkenden Fahrzeug beschädigt wurde. Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 entgegen genommen.

