POL-HI: Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau(Leine)(pie). Im Tatzeitraum von Dienstag 20.12.2020 15:30 Uhr bis Mittwoch 21.12.2020 07:25 Uhr dringen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße "Hinter der Mühle" in 31035 Despetal ein.

Zum entwendeten Diebesgut und der genauen Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

