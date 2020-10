Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (pie). In der Tatzeit von Montag (19.10.2020) 20:30 Uhr bis Dienstag (20.10.2020) 13:50 Uhr kommt es in der Hauptstraße in 31008 Elze zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei dem Pkw der Geschädigten handelt es sich um einen schwarzen VW, welcher auf Höhe der Hausnummer 55 geparkt war. Dieser wurde mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell