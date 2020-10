Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Graffiti in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) In der Nacht von Dienstag, 20.10.2020 auf Mittwoch, 21.10.2020 wurden in der Innenstadt von Bockenem insgesamt 8 Gebäude durch einen unbekannten Täter mit Farbe beschmiert. Der Täter besprühte die Gebäudefassden mit grüner und violetter Lackfarbe. Es wurden verschiedene Schriftzüge und Symbole verwendet. Teilweise wurden auch politisch motivierte Sprüche an die Gebäude gesprüht. Die Kosten für die Beseitigung der Farbe dürften insgesamt bei mehreren Tausend Euro liegen. Auf Grund der Abfolge der Graffitisprühereien könnte der Täter folgenden Weg genommen haben: Vom Netto Markt über den Fußweg zum Thornburyplatz, weiter zur Martin-Luther-Straße und von dort in die Bugenhagenstraße bis zur Oberschule. Natürlich kann der Täter seine Taten auch an der Oberschule begonnen haben. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen.

