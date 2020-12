Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn ++ Bauwagen aufgebrochen ++ Berauscht am Steuer - Drogenvortest verläuft positiv

Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn

A27/Achim. Die Autobahnpolizei Langwedel führte am Sonntag zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. In den fünf Stunden wurden 2.518 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden insgesamt 77 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, wovon 41 Fälle im Bußgeldbereich lagen. Sechs Fahrzeugführern und Fahrzeugführerinnen droht nun ein Fahrverbot. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug 195 km/h bei regennasser Fahrbahn und erlaubten 120 km/h.

Bauwagen aufgebrochen

Achim. Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr versuchten nach derzeitigen Erkenntnisse zwei Unbekannte einen Bauwagen in der Straße "Am Schraderberg" aufzubrechen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die Personen unerkannt flüchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um zwei Jugendliche oder Kinder handeln. Diese waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Eine der Personen trug eine dunkle Mütze, die andere Person hatte helle Haare. Die Person mit der dunklen Mütze führte zudem ein dunkles Fahrrad mit neongelben bis orangefarbenen Streifen am Rahmen mit sich. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/996-0 entgegen.

Berauscht am Steuer - Drogenvortest verläuft positiv

Langwedel. Am Sonntagvormittag führten Polizeibeamten eine Kontrolle bei einem 41-jährigen Autofahrer durch. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter der Wirkung von Drogen stehen dürfte. Nachdem der Drogenvortest positiv war, wurde dem Autofahrer schließlich Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine genaue Untersuchung ist noch ausstehend. Der Autofahrer muss sich nun auf ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot einstellen.

