POL-VER: Corona: Polizeiinspektion Verden/Osterholz beteiligt sich am bundesweiten Kontrolltag

Landkreise Osterholz und VerdenLandkreise Osterholz und Verden (ots)

Am Montag, den 7. Dezember, fand bundesweit ein Kontrolltag zur Überwachung der Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung im Öffentlichen Personennahverkehr statt. Ziel dieser flächendeckenden Aktion war es, die Bevölkerung für das Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung zu sensibilisieren und für Akzeptanz zu werben. Vereinzelt wurden Verstöße gegen die geltenden Regelungen geahndet. Der erste Kontrolltag zu dieser Thematik hatte im September dieses Jahres stattgefunden.

Auch in den Landkreisen Verden und Osterholz fanden derartige Kontrollen statt, dabei wurden die hiesigen Polizistinnen und Polizisten von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Beamtinnen und Beamten beschränkten ihre Kontrollen nicht nur auf die Bushaltestellen, sie achteten zudem unter anderem auch auf die Anzahl der Personen in Autos und das Verhalten in Bussen.

Insgesamt zieht die Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine positive Bilanz des Tages: Die überwiegende Mehrheit der Menschen hält sich an die geltenden Regelungen. Nahezu alle trugen die Mund-Nasen-Bedeckung an jenen Orten, wo es zwingend vorgeschrieben ist, wie an den Bushaltestellen und am Bahnhof. Nur wenige wissen nicht, dass Personen aus mehr als zwei Hausständen derzeit keine Fahrgemeinschaften bilden dürfen. Die meisten Menschen zeigten sogar eine hohe Akzeptanz für die Kontrollen. Inspektionsweit mussten in elf Fällen Verfahren eingeleitet werden, da gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen worden war.

