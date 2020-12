Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verbrauchermarkt nach Gasleck geräumt

LilienthalLilienthal (ots)

Weil bei Baggerarbeiten in der Nähe eines Verbrauchermarktes in der Straße "Heidloge" am Mittwochmorgen eine Gasleitung beschädigt wurde, wurde der Markt vorsorglich geräumt und der Straßenverkehr auch in der Moorhauser Landstraße gesperrt. Gegen 10:30 Uhr war der Baggerfahrer auf eine Gasleitung gestoßen, die dadurch Leck schlug. Daraufhin wurden die Freiwillige Feuerwehr, die Stadtwerke sowie die Polizei Lilienthal zum Ereignisort gerufen. Die Kundinnen und Kunden mussten den Markt sicherheitshalber verlassen. Letztlich konnte das Leck geschlossen werden, so dass die Einsatzkräfte ab 11:30 Uhr den Einsatzort verlassen konnten.

