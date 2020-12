POL-VER: Bargeldabhebung nach Diebstahl + Flaschenwurf von Autobahnbrücke + Unfallflucht + Verkehrsunfall an Zebrastreifen + Seitenscheibe eingeschlagen + Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pedelec + Unfall

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis VerdenLandkreis Verden (ots)

Bargeldabhebung nach Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Verden. Bereits am letzten Freitagnachmittag (4. Dezember) wurde eine 92-jährige Frau in einem Supermarkt in der Straße "Johanniswall" bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen griff eine unbekannte Person unbemerkt in die Handtasche der Frau und entwendete das Portemonnaie. Mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte wurde noch am selben Tag, gegen 14:35 Uhr, durch einen bislang unbekannten Mann in einer Bankfiliale nahe einer Tankstelle in der Hamburger Straße Bargeld abgehoben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Geldabheber dunkel gekleidet gewesen sein und eine Kapuze getragen haben.

Außerdem dürfte der Mann nach bisherigen Ermittlungen der Polizei durch einen bislang unbekannten Zeugen bei der Tat in der Bankfiliale beobachtet worden sein. Der männliche Zeuge dürfte etwa 55-70 Jahre alt sein, dunkelblondes bis brünettes Haar haben und eine dunkle Hose sowie eine Art Blouson als Jacke getragen haben.

Zeugen, insbesondere der hier beschriebene Mann, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter Telefon 04231/806-0 zu melden.

Flaschenwurf von Autobahnbrücke

Langwedel. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter vermutlich eine Plastikflasche von der Autobahnbrücke "Etelser Holz" über der A27, Fahrtrichtung Walsrode, auf die Fahrbahn. Die Flasche prallte gegen die Windschutzscheibe und gegen das Dach eines Autos. Das Auto wurde hierbei nicht beschädigt und der 51-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben könne. Informationen nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/94599-0 entgegen.

Unfallflucht nach Zusammenstoß mit einem Rotorblatt

Langwedel. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochabend, 19:00 Uhr, fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer auf der Raststätte "Goldbach", Fahrtrichtung Hannover, gegen einen geparkten Schwertransport. Hierbei wurde ein beladenes Rotorblatt beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 6000 Euro. Im Anschluss entfernte sich die Person, ohne die Polizei zu verständigen.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/94599-0 entgegen.

Verkehrsunfall an Zebrastreifen

Dörverden. An einem Fußgängerüberweg in der Diensthoper Straße übersah nach derzeitigen Erkenntnissen ein 39-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen einen 17-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Der Fahrzeugführer verursachte mit seinem Auto einen Zusammenstoß mit dem Schüler, der sich hierdurch leicht verletzte. Der Jugendliche musste im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zwei Fahrzeuge nach Unfall abgeschleppt

Kirchlinteln. Am Mittwochvormittag kollidierte eine 25-jährige Autofahrerin beim Abbiegen vom Rübenmarktsweg auf die Autobahnüberführung der A27 mit einem von der Autobahnüberführung kommenden, vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Seitenscheibe eingeschlagen

Achim. Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag, in der Zeit zwischen 09:30 und 09:50 Uhr, die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Das graue Fahrzeug stand in einem Parkhaus in der Bergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten die Unbekannten kein Diebesgut erlangen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/996-0 entgegen.

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pedelec

Achim. Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, wollte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer auf eine Grundstückseinfahrt in der Straße "Im Finigen" abbiegen, als sich eine 16-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Gehweg näherte. Ein derzeit unbekannter Zeuge erkannte die Situation und griff nach der Pedelec-Fahrerin, die hierdurch ihre Fahrt unterbrach. Der Lkw-Fahrer setzte sein Abbiegemanöver fort und überfuhr schließlich das Pedelec der Jugendlichen. Die Pedelec-Fahrerin selbst erlitt lediglich leichte Verletzungen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Zeuge von der Unfallstelle.

Der Mann sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter Telefon 04202/996-0 zu melden.

Unfall mit hohem Sachschaden

Achim. Eine 43-jährige Autofahrerin beabsichtigt nach derzeitigen Erkenntnissen am Mittwochabend in der Bremer Straße an parkenden Fahrzeugen vorbeizufahren, als ihr ein Auto entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und stieß mit den parkenden Fahrzeugen zusammen. Hierbei wurden neben dem Auto der Frau noch zwei weitere Autos beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

