Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kraftfahrzeug und Straßenbahn in Rostock

Rostock (ots)

Am 07.07.2020 ereignete sich gegen ca. 16:55 Uhr im Bereich der Warnowstraße in Rostock ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten auf Höhe der Bahngleisquerung "Gerberbruch" ein Pkw mit einer Straßenbahn der Rostocker Straßenbahn AG. Der 54-jährige Fahrzeugführer übersah vermutlich aus Richtung Mühlendamm kommend die Straßenbahn und bog von der Warnowstraße in den Gerberbruch ab. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Das Fahrzeug wurde noch ca. 20m durch die Straßenbahn in Richtung "Am Strande" vor sich hergeschoben, bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr der Hansestadt Rostock befreit werden. Er erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 20000EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Warnowstraße temporär voll gesperrt. Christopher Hahn Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen

