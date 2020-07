Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Heizungsgroßanlage in Crivitz

Rostock (ots)

In den Vormittagsstunden des 07.07.2020 kam es in Crivitz in einer ferngesteuerten Heizungsanlage aufgrund eines technischen Defekts angangs zu einer starken Rauchentwicklung. Vor Ort konnte die Feuerwehr zunächst keinen Brand feststellen. Als die von Gera aus gesteuerte Anlage auf Veranlassung des Betreibers dann durch die Feuerwehr abgestellt werden sollte, kam es zum Brand in der technisch hochkomplizierten Heizung, der sich letztlich auch im Dachstuhl des Gebäudes ausbreitete. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Crivitz, Wessin, Gädebehn, Demen und Tramm mit insgesamt 42 Kameraden/innen konnte der Brand gelöscht werden, ohne dass Personen zu Schaden kamen. Für den Zeitraum von 14.20 Uhr bis 15.15 Uhr mussten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich gesundheitsschädliche Stoffe ausbreiten. Wieviele Haushalte jetzt ohne Heizungsversorgung sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 750.000,- Euro geschätzt. Thomas Henneberg Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sternberg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell