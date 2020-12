Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Enkeltrick rechtzeitig erkannt ++ Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht ++ Polizei sucht zwei Joggerinnen

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Lilienthal. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 19:40 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch ein Fenster und durchsuchten das Haus. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld erlangt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck melden.

Enkeltrick rechtzeitig erkannt

Hambergen. Betrüger versuchten über den sog. "Enkeltrick" ältere Menschen auszutricksen und sich somit zu bereichern. Am Donnerstag registrierte die Polizei bisher zwei Fälle, in denen gegenüber einem 72-jährigen Mann und einer 73-jährigen Frau behauptet wurde, dass ihre vermeintlichen Enkel in einer Notlage stehen würden. Die beiden Senioren beendeten umgehend das Gespräch. Zu einem Vermögensnachteil kam es daher nicht.

Die Polizei empfiehlt generell, Anrufer grundsätzlich selbst ihren Namen nennen zu lassen und diesen nicht zu erraten. Außerdem können beim Anrufer Dinge erfragt werden, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Wenn zum Beispiel Geld gefordert wird, sollte dies mit anderen Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Personen besprochen werden. Diese sollten selbstständig angerufen werden.

Weitere Präventionstipps der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes sind hier abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Osterholz-Scharmbeck. Ein 80-Jähriger stürzte am Donnerstagmittag auf der Straße "Am Pumpelberg" aus bislang unklarer Ursache bei einem Fahrstreifenwechsel mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand Sachschaden am Pedelec.

Polizei sucht zwei Joggerinnen

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem körperlichen Übergriff auf eine 19 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei nach zwei Joggerinnen, die im Bereich Sandbeckstraße hinter der Unterführung an den Sportplätzen unterwegs waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich die 19-Jährige mit ihrem Bekannten in das Waldstück. Dort beschädigte der Mann nach ersten Ermittlungen im Rahmen eines Streits das Handy der Frau und verletzte sie anschließend. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach zwei bislang unbekannten Frauen, die zum Tatzeitpunkt in dem Waldstück joggen waren. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden. Darüber hinaus kam es bereits am Montag, gegen 17 Uhr, ebenfalls in dem Waldstück entlang der Sandbeckstraße zu einem Übergriff des Mannes auf die 19-Jährige. Mögliche Zeugen, die am Montag auf die beiden Personen aufmerksam wurden oder Hinweise geben können, werden ebenso gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

