Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drogenvortest bei Autofahrer verläuft positiv ++ Polizei leitet nach der Kontrolle eines Autos mehrere Strafverfahren ein ++ Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Landkreis VerdenLandkreis Verden (ots)

Drogenvortest bei Autofahrer verläuft positiv

Langwedel. Zur Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers kam es am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Langwedel. Ein ihm Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Diese wird nun untersucht. Das genaue Ergebnis hinsichtlich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel ist noch ausstehend. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahr untersagt.

Polizei leitet nach der Kontrolle eines Autos mehrere Strafverfahren ein

Achim. Einen 40 Jahre alten Mann kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Montag gegen 1:30 Uhr im Stadtgebiet von Achim. Der kontrollierte Wagen fuhr von der Anschlussstelle Achim-Nord in Richtung Stadtmitte und reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Hierbei wurden außerdem Vorfahrtsregelungen missachtet. Als die Polizei den zwischenzeitlich geparkten Wagen schließlich kontrollierte, trafen sie den 40-Jährigen an, bei dem es sich nach derzeitigen Ermittlungen um den Fahrer des Autos handeln dürfte.

Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem ergaben sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Diese wird nun untersucht. Darüber hinaus wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung des Wagens angeordnet. Hierbei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 40-Jährige zudem eine eingesetzte Beamtin und einen Beamten. Gegen den Mann wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen Beleidigung.

Mögliche Zeugen, die auf die Fahrweise des schwarzen SUV aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Thedinghausen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 80 Jahre alten Autofahrer und dem Wagen einer 52-Jährigen kam es am Sonntag gegen 14:30 Uhr. Der 80 Jahre alte Mann war in der Lehmstraße in Richtung "Am Adeligen Holze" unterwegs, als er beim Überqueren der Westerwischer Straße mit der von rechts kommenden Autofahrerin kollidierte. Diese beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt in die Lehmstraße abzubiegen. Die 52-Jährige und ihre 22 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer im Wagen der 52 Jahre alten Frau sowie der 80-Jährige blieben unverletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell