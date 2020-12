Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Holste. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag gegen 2:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Oldendorfer Landstraße gewaltsam zu öffnen. Bei der Tatausführung wurden die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch gestört und flüchteten unerkannt mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun nach möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen.

