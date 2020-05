Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lkw stößt mit Pkw zusammen

Sundern (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Im Bereich Selscheder Weg fuhr ein 50jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Sundern. In der Gegenrichtung war ein 70jähriger Pkw-Fahrer aus Sundern mit seiner 79jährigen Beifahrerin unterwegs. In einem engeren Kurvenbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Beifahrerin im Pkw schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (M.S.)

