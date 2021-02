Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung in Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Unbekannte Täter drangen am Freitag, 26.02.2021 in der Zeit zwischen 18:48 Uhr und 19:30 Uhr durch Aufhebeln der Wohnungstür in eine Wohnung auf dem Odenhauser Weg. Sie durchwühlten die Wohnung und flüchteten anschließend über die Balkontür. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.(Wie)

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg, Telefon 02932-9020-3211

