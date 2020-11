Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter, schwangerer Frau

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern, um 17:30 Uhr, kam es in der Winzler Straße, Höhe SG Sportplatz, in Fahrtrichtung Innenstadt, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Die 21jährige, schwangere Fahrerin eines Audi A3 musste verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg anhalten. Der nachfolgende, 30jährige Fahrer eines VW Passat erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 17500 Euro geschätzt. Die Frau wurde leicht verletzt in das Krankenhaus verbracht. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell