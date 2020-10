Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrzeugführerin in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 30. September 2020, 12.30 Uhr, beabsichtigte ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Lkw aus Papenburg von der Anschluss der Autobahn 28, Delmenhorst-Deichhorst, kommend, die Wildeshauser Landstraße zu überqueren, um in die Straße Lange Wand einzufahren. Hierbei übersah er eine 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw aus der Gemeinde Ganderkesee, die mit ihrem Ford die Wildeshauser Landstraße in Fahrtrichtung Delmenhorst befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde die Fahrzeugführerin des Pkw leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

