Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte Täter entwenden Bauteile von Landmaschinen in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwischen Dienstag, 29. September 2020, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 30. September 2020, 08:00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Gelände eines Landmaschinenhandels in der Heemstraße in Wildeshausen. Durch die unbekannten Täter wurden Bauteile von Landmaschinen abmontiert und entwendet. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

