Kreisfeuerwehrverband Plön

FW-PLÖ: Schwerer Verkehrunfall mit 5 beteiligten PKW auf L49, Höhe Nettelsee

Plön (ots)

Heute kam es gegen 16:25 Uhr auf der L49, Höhe Nettelsee, zu einem schweren Verkehrsunfall. An diesen Unfall beteiligt waren 5 PKWs mit 8 beteiligten Personen. Gegen 16:25 Uhr ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L49 in Höhe Nettelsee gekommen. Insgesamt waren 8 verletzte Personen durch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort zu versorgen und in umliegende Kliniken zu transportieren. Zur Versorgung und Transport der Verletzten waren auch 3 Rettungshubschrauber im Einsatz.

Aufgrund des Unfallhergangs ist es zu einem Feuer bei 3 beteiligten PKWs gekommen. Glücklicherweise ist es bei dem Unfall zu keinen eingeklemmten Personen gekommen, so dass die Verletzten ohne Hilfe der Feuerwehr die Unfallfahrzeuge verlassen konnten. Zum Unfallhergang und Unfallursache, kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, Polizei und Unfallsachverständige haben die Ermittlungen aufgenommen.

Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Nettelsee, Preetz, Pohnsdorf, Honigsee, Wankendorf und Stolpe.

