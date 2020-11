POL-PDPS: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 02.11.2020, 17:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße 81 SV: Der 18-jährige Fahrer eines Subaru Legacy befuhr die Hofenfelsstraße aus Richtung Niederauerbach kommend in Richtung der Einmündung Saarlandstraße. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Hofenfelsstraße in Gegenrichtung und wollte bei Grünlicht den Einmündungsbereich passieren. Der ortsunkundige 18-jährige Subaru-Fahrer, der sich nach links eingeordnet hatte, um in die Saarlandstraße abzubiegen, erkannte offenbar nicht, dass das Grünlicht für seine Fahrtrichtung nur für die Geradeausspur gilt und wollte deshalb nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes. Im Subaru wurde einer der drei Mitinsassen leicht verletzt, sonst kam es zu keinen weiteren Personenschäden. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf jeweils ca. 5.000 EUR. Der Subaru war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. | pizw

