POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Nur wenige Minuten genügten einem noch unbekannten Dieb, der am Freitag gegen 10.45 Uhr in der Breslauer Straße in Kornwestheim zuschlug und ein Fahrrad mitgehen ließ. Der Besitzer hatte das Mountainbike unverschlossen vor dem Haus abgestellt, um ins Innere zu gehen und dort zuvor getätigte Einkäufe zu versorgen. Als der Mann wieder hinaus ging, sah er, wie ein bislang Unbekannter mit seinem Mountainbike davon fuhr. Bei dem Täter soll es sich um eine circa 18-Jährigen handeln, der dunkle, kurze Haare hat und ein rotes T-Shirt trug. Das Fahrrad der Marke Cube ist hauptsächlich weiß mit blauen Elementen. Der Sattel, die Reifen, die Klingel und der ungewöhnlich lange Ständer sind schwarz. Der Wert des Mountainbikes dürfte rund 1.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen. Auf der Straße sollen sich zum Zeitpunkt des Diebstahls mehrere Personen aufgehalten haben.

