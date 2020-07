Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen/Kallenberg: Motorradfahrer abgedrängt und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht einen Pkw-Fahrer, der am Freitag gegen 9:55 Uhr einen Motorradfahrer zwischen Korntal-Münchingen und Kallenberg auf der dortigen Brücke über die Bundesautobahn 81 abdrängte. Der 47-Jährige Motorradfahrer musste dem Pkw ausweichen, weil dieser in der Kurve seine Fahrspur schnitt. In der Folge stürzte der 47-Jährige und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf gehandelt haben. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

