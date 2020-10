Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter BTM-Einfluss

Dahn

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Dahn in der Industriestraße den 25-jährigen Fahrer eines VW-Transporters . Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann offensichtlich aktuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er die Durchführung eines Drogentests vehement ablehnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. |pidn

