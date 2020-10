Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gasleck

StambachStambach (ots)

Am 28.10.2020, gegen 16.45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken über die Beschädigung einer Gasleitung bei Bauarbeiten in der Landauer Straße in Kenntnis gesetzt. Aufgrund der bestehenden Gefahr durch das ausströmende Gas wurde die Örtlichkeit durch mehrere Streifen angefahren und eine weitläufige Absperrung durchgeführt. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und wurde unterstützt. Es kam auch zur Räumung der angrenzenden Anwesen. Das Leck wurde vom Gasbetreiber wieder geschlossen. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell