Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in mehrere Wochenendhäuser

HornbachHornbach (ots)

Zwischen dem 24.10.2020, 12.00 Uhr und dem 27.10.2020, 10.00 Uhr, wurde in Hornbach , In der Becherbach, in insgesamt 5 Wochenendhäuser eingebrochen. Es kam zum Diebstahl von mehreren Motorsägen und Elektrogeräten. Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell