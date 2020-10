Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an zwei PKW

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2020, 17.45 Uhr bis zum 27.10.2020, 07.20 Uhr, wurden an zwei in der Schlesienstraße geparkten PKW Sachbeschädigungen begangen. Dies waren ein VW Polo und ein BMW Mini. An diesen wurden insgesamt 5 Reifen zerstochen und weitere Fahrzeugteile beschädigt. Schadenshöhe dürfte mehr als 10000 Euro betragen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

