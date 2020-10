Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Garage in der Neuhofstraße

RodalbenRodalben (ots)

Gestern wurde kurz vor 14:00 Uhr ein Brand in der Neuhofstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner des Hauses an einem Pkw Schweißarbeiten durchführte, wobei der Pkw in Brand geriet. Der Brand griff schnell auf die Garage über. Die Feuerwehren Rodalben, Leimen, Münchweiler und Donsieders waren mit mehreren Löschfahrzeugen und insgesamt 51 Mann im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf das Haupthaus oder Nachbargebäude konnte verhindert werden. Gleichwohl kam es zu Gebäudeschäden aufgrund der Rauch und Hitzeentwicklung. Die Löscharbeiten waren gegen 16:00 Uhr beendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen. kips

