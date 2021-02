Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Marsberg (ots)

Eine 24jährige Marsbergin überquerte am 26.02.2021, 15.30 Uhr, aus der Straße "Vor dem Tore" kommend fußläufig die B 7 in Richtung des dortigen Discounters. Als sie sich etwa mittig der Fahrbahn befand wurde sie von einem PKW, der von dem Parkplatz aus nach links abbiegen wollte, am Knie gestreift. Obwohl der PKW-Fahrer die Berührung mitbekommen hat, setzte er seine Fahrt fort, ohne mit der Fußgängerin zusprechen. Diese wurde bei der Berührung leicht verletzt. Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen VW Touran mit gelbem Schriftzug auf der Heckscheibe mit HSK-Kennzeichen. Der Fahrer war ca. 40-50 Jahre alt und hatte blonde Haare.(Wie)

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Marsberg, Telefon 02992-902003711

