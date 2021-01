Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberraden (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 51 - jähriger PKW Fahrer die Landesstraße 265 aus Richtung Dierdorf kommend in Richtung Straßenhaus. Der Fahrzeugführer geriet infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und kam auf den Rädern zum Stehen. Der leichtverletzte Fahrer wurde an der Unfallstelle ärztlich versorgt. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt.

