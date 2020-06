Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Hubwagens

Zwischen Montag, 15. Juni 2020, 18.00 Uhr und Mittwoch, 17. Juni 2020, 09.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Hubwagen aus einem Neubau in der Straße An der Koppelheide. Es handelte sich um ein oranges Modell BT Lifter des Herstellers Toyota. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Einbruch in Restaurant

Zwischen Dienstag, 16. Juni 2020, 18.00 Uhr und Mittwoch, 17. Juni 2020, 08.30 Uhr kam es an der Oldenburger Straße zu einem Einbruch in ein Restaurant. Ein bislang unbekannter Täter brach in das Getränkelager ein und entwendete mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, die Geldbörse samt Inhalt einer 76-Jährigen aus der mitgeführten Handtasche. Zur genannten Zeit tätigte die 76-Jährige Einkäufe in einem dortigen Supermarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta- Vermisstes Mädchen wohlbehalten angetroffen

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, gegen 20.50 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 10-jähriges Mädchen aus Löningen vermisst werde. Das Mädchen habe gegen 18.30 Uhr nach einem Streit die Wohnanschrift ihrer Großmutter in Vechta verlassen und sei nicht zur Anschrift zurückgekehrt. Eine eigene intensive Suche durch Angehörige des Mädchens hatte zunächst nicht zum Auffinden geführt. Durch die Polizei wurden sogleich umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mädchen eingeleitet und durchgeführt. Neben bereits eingesetzten Fuß- und Radstreifen sollten die Personensuche unter dem Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes der Polizei unterstützt werden. Darüber hinaus rückte die freiwillige Feuerwehr Vechta mit 16 Einsatzkräften aus. Einem Suchaufruf der Angehörigen in den sozialen Medien folgten etwa an die 100 freiwillige Personen. Am Donnerstag, 18. Juni 2020, gegen 01.30 Uhr, konnten mitsuchende Passantinnen das 10-jährige Mädchen wohlbehalten in der Marschstraße antreffen. Die Passantinnen informierten umgehend die Polizei. Anschließend wurde das Mädchen zunächst zur Polizeidienststelle gebracht und dort in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Dienstag, 16. Juni 2020, kam es um 20.35 Uhr an der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 8-jähriges Mädchen wollte mit ihrem Tretroller vom Radweg der Dinklager Straße auf die andere Straßenseite wechseln. Beim Überqueren der Dinklager Straße übersah das Mädchen den herannahenden Pkw einer 35-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2150 Euro.

