Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 18. Juni 2020, wurde um 02.00 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe auf der Gehlenberger Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Strücklingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, kam es um 14.30 Uhr an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland wollte von einem Grundstück aus auf die Bahnhofstraße auffahren. Hierbei übersah sie eine 15-jährige Radfahrerin aus dem Saterland. Es kam zum Zusammenstoß, durch den das Mädchen leicht verletzt worden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

